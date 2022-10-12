Нефти труба? Все о последствиях ЧП на нефтепроводе «Дружба» В Европе вспомнили диверсии на «Северных потоках»

Фото: EPA/Barbara Ostrowska/ТАСС

Нефтепровод «Дружба»

Об утечке на «Дружбе» — мощнейшей магистрали по доставке топлива в Европу — стало известно сегодня. По трубе идет треть всей экспортируемой Россией нефти. В Польше и Германии пока не считают произошедшее диверсией, однако иное говорят в Сербии. Эксперты же спорят о том, насколько «Дружба» вообще важна для России и Европы.

Собирают сотни кубометров нефти

Польский оператор Pern сегодня утром сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода.

Во вторник поздно вечером системы автоматизации обнаружили негерметичность трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка, — цитирует заявление агентство ПРАЙМ.

Что это за «Дружба»

«Дружба» — самый длинный в мире магистральный нефтепровод. Построен в 1960-е и проходит от Самары до белорусского города Мозырь в Гомельской области, а затем разделяется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (Украина, Чехия, Словакия, Венгрия и Хорватия). В систему входит 8900 км трубопроводов (из них 3900 км на территории России). В страны дальнего зарубежья ежегодно отправляется 66,5 млн тонн топлива, в том числе по северной ветке — 49,8 млн тонн. Отметим, что весь экспорт нефти из РФ в 2021 году составил 230 млн тонн.

В сутки по трубе проходит около 740 тыс. баррелей, из которых 460 тыс. идут на немецкие нефтеперерабатывающие заводы и еще 280 тыс. — для польского завода в Плоцке.

Российский отрезок трубопровода эксплуатируется «дочкой» «Транснефти» — АО «Транснефть-Дружба». Белорусский участок нефтепровода находится в собственности «Гомельтранснефти», украинский — «Укртранснафты», польский и немецкий — PERNruen, венгерский собственник — группа компаний MOL, словацкий — Transpetrol, чешский — Mero.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС Нефтепровод «Дружба» в Белоруссии

Что происходит на месте ЧП

В зону утечки сразу отправили аварийные службы Pern и государственной пожарной стражи, чтобы обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.

Позднее в Государственной пожарной страже сообщили, что утечка из трубы будет продолжаться еще несколько часов, хотя давление в ней падает, идут работы по очистке территории.

Все действия сейчас концентрируются на защите территории. Это попросту поле кукурузы без застройки. Нет угроз жителям. Действия заключаются в откачке нефтепродукта в предоставленные Pern цистерны. Около 400 кубометров уже было вывезено, — добавил представитель Пожарной стражи, отметив, что о причинах аварии пока говорить рано.

О каких-либо проблемах на второй нитке трубопровода не сообщалось: пресс-секретарь чешской фирмы-оператора MERO Барбора Путцова заявила, что прокачка сырья в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба» идет по плану.

Версии событий

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергера говорит, что пока нет оснований предполагать, что за ЧП на «Дружбе» стоит диверсия.

Здесь мы можем говорить о случайном повреждении, — заявил Бергер.

Варшаве вторит Минэкономики Германии, впрочем, ссылаясь только на польские данные. Позже в ФРГ заявили, что устранение утечки займёт от двух до десяти дней

В свою очередь министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани только надеется, что причина не в диверсии. А уже глава Минэнерго Сербии Зорана Михайлович называет ЧП на нефтепроводе продолжением истории с взрывами на обеих нитках газопровода «Северный поток» и одной нитке «Северного потока — 2» в конце сентября. Там представители и Запада, и Востока вместе указывают на вероятность диверсии. Однако газопроводы повреждены настолько, что, по одним оценкам, на ремонт уйдет не один год, а по другим, «потоки» и вовсе не подлежат восстановлению.

Важно ли восстановить поставки

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев:

«Дружба» — основной путь поставок нашей нефти в Европу. И Германия, в которую шло топливо по теперь уже поврежденной ветке, довольно крупный потребитель. Бюджет России критически зависим от нефтяных поставок, а Китай с Индией, с учетом скидок, которые им даются (30% от стоимости эталонной марки Brent), не заменяют нам Европу. Однако идея G7 о ценовом потолке для российской нефти противоречит идее о полном ее запрете с 5 декабря. И если, к примеру, в Азии наш баррель покупают за 70 долларов, когда Brent стоит 100, то, допустим, европейский потолок цен в 80 долларов за баррель Россию бы вполне устроил (хотя баррель Urals уже продается за эти деньги на бирже, РФ заявляет о недопустимости потолка, а в G7 хотят ввести его на уровне 40–60 долларов. — NEWS.ru). С точки зрения соотношения расходов на производство нефти и доходов от нее, Россия выдержала бы и 30 долларов за баррель, но для бюджета это было бы катастрофой. Также обсуждался потолок в 60 долларов за баррель — это лишь немного дешевле, чем мы продаем Китаю, но надо понимать, что ситуация с бюджетом тоже усугубляется.

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/http://www.globallookpress.com Нефтеперерабатывающий завод

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк: