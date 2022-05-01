DPA: Германия выступила за введение ЕС эмбарго на импорт нефти из России

Бундестаг, парламент Германии / Фото shutterstock.com

Германия поддерживает планы Евросоюза по введению эмбарго на импорт нефти из России в рамках нового пакета санкций, сообщает DPA со ссылкой на источники в Брюсселе. По данным агентства, во время переговоров по шестому санкционному пакету в отношении Москвы Берлин чётко выступил за введение эмбарго.

Основными «тормозами» в вопросе нефтяного эмбарго по-прежнему считаются Венгрия, Австрия и Словакия, а также Испания, Италия и Греция. По словам дипломатов, Словакия и Венгрия до сих пор выступают против немедленного запрета на импорт российской нефти в основном из-за зависимости от поставок российских энергоресурсов. Между тем в странах Южной Европы с большой тревогой ожидают стремительного роста цен на энергоносители, к которому может привести эмбарго.

Ранее газета New York Times написала, что страны Европейского союза могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть в начале мая. Сейчас документ находится в процессе подготовки в Еврокомиссии, после чего подписанные директивы передадут послам ЕС на одобрение.

При этом, по данным издания, позиция ФРГ была критичной во время обсуждения подобных мер против России — до начала военной операции на Украине Берлин импортировал из РФ треть общего объёма своей нефти, однако министр энергетики Роберт Хабек подчеркнул, что Германии удалось урезать эти поставки до 12%.