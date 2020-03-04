https://static.news.ru/photo/e0747464-5e69-11ea-9c6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Xinhua

Торговая сессия 4 марта завершилась ростом ключевых индексов Нью-Йоркской фондовой биржи на фоне оптимистичных для бывшего вице-президента США Джозефа Байдена итогов праймериз в 14 штатах.

Промышленный индекс Dow Jones скакнул на 1173,45 пункта (4,53%), до 27 090,86 пункта, S&P 500 вырос более чем на 126 пунктов (4,22%), до 3130,12 пункта, индекс электронной биржи Nasdaq достиг отметки в 9018,09 пункта, увеличившись на 3,85%, передаёт ТАСС.

Байден одержал победу в десяти штатах, сенатор Берни Сандерс пока лидирует только в четырёх.

Как писал NEWS.ru ранее, в ООН сообщили, что мировая экономика потеряла из-за падения производства в результате эпидемии коронавируса десятки миллиардов долларов. Отмечается, что авторы доклада взяли показатели экономики КНР в феврале, когда производство из-за распространения коронавируса сократилось на 2%.