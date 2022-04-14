«Довольно синтетический»: инвестор оценил курс рубля

Покупать валюту слишком рискованно, курс сейчас может быть любым, сообщил главный портфельный управляющий инвестфонда КТ Вячеслав Зайченко изданию «Компания». Приобретать её есть смысл только для конкретных целей вроде поездки за границу, считает он.

Курс рубля сейчас довольно синтетический. Он не отвечает макроэкономической ситуации в России, из-за ограничений на фондовом рынке в стране нет ни притока, ни оттока капитала, поэтому курс может быть любым, — сказал Зайченко.

Он добавил, что невозможно понять, на какой отметке разумно покупать доллар. Центробанк же, по словам Зайченко, курсом рубля занимается не очень активно. Например, он не спешил с валютными интервенциями при взлёте доллара до 121 рубля.

Ранее Центробанк вернул возможность для банков продавать россиянам наличную валюту с 18 апреля. Кредитные учреждения смогут торговать лишь той валютой, которая поступит в кассы с 9 апреля. Кроме того, россиянам разрешили снимать наличные евро.

Также с 11 апреля Банк России отменил комиссию за покупку валюты на бирже. С этого дня не надо будет платить обязательные 12% за биржевые сделки с долларами и евро. Комиссия на покупку валюты, включая доллары США, евро и фунты стерлингов, действовала больше месяца.