Доверяют ли россияне ретейлерам

Как часто вы ходите по магазинам? Раз в неделю или по мере необходимости? Или же стараетесь совершать крупные покупки нечасто и при этом за всем остальным отправляться в магазины шаговой доступности? Во всех этих случаях крайне важно доверие к брендам ретейлеров и их узнаваемость.

Компания «Ромир» представила очередной, уже шестой по счёту, рейтинг деловой репутации российских брендов. И если говорить о заметности ретейлеров, то несомненным лидером рейтинга является торговая сеть «Пятёрочка». Компания заняла первое место, продемонстрировав узнаваемость среди респондентов на уровне 95%. На втором месте — «Магнит», «бронза» досталась FixPrice.

Любопытно, что опрос показал, что женщины чаще, нежели мужчины, доверяют «Пятёрочке» (90% против 85% у мужчин). При этом если сравнивать динамику за последние 5 лет, то доверие россиян к «Пятёрочке» выросло на 9 п. п., что, несомненно, весьма позитивно.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Столь высокий результат у «Пятёрочки» свидетельствует, что о торговой сети не просто слышали потребители, но они ей доверяют. А это немаловажно сейчас, тем более в условиях постоянно растущей конкуренции и появления на рынке новых как крупных, так и более локальных игроков.

Забота о качестве — важнейший момент для достижения успеха. Специальный контроль качества продуктов, соблюдение всех санитарных норм, правильное хранение и транспортировка скоропортящихся товаров, выбор зарекомендовавших себя поставщиков и стабильно низкие цены — всё это делает магазины «Пятёрочки» ближе к потребителю. Ведь забота о покупателях начинается не с прилавка, а намного раньше.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом, согласно исследованию «Ромир», стало ясно, что лучше остальных в торговых сетях разбираются россияне в возрасте от 25 до 44 лет, а также респонденты с высоким доходом. Такие данные говорят о том, что даже имея высокую зарплату, россияне не забывают о том, что покупки можно и нужно делать с умом. И экономия средств при совершении платежей — хороший тому пример.

В целом для «Пятёрочки», по всей видимости, год выдался хоть и не простой, но весьма продуктивный. Еще недавно она была любимым брендом россиян в пандемию, а вот теперь возглавила сразу два рейтинга «Ромир».