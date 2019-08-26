https://static.news.ru/photo/fe9f5e0c-c816-11e9-a2a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: shelf.gazprom-neft.ru

Частные компании могут быть допущены к разработке арктического шельфа только в объёме не более нераспределённых 10% лицензий. Об этом стало известно по итогам совещания вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.

Сейчас на шельфе работают только корпорации «Роснефть» и «Газпром».

По данным неназванного источника, на которого ссылается ПРАЙМ , допуск инвесторов на шельф обсуждался только в контексте нераспределённых лицензий. О расширении присутствия частных компаний речь не идёт.

Ранее News.ru сообщал, что в правительстве намерены подготовить законопроект, предусматривающий доступ частных инвесторов к освоению арктического шельфа.

Согласно ныне действующему законодательству, разработкой шельфа Арктики могут заниматься компании, в которых доля государства составляет не менее 50%, а также те предприятия, которые имеют соответствующий опыт не менее пяти лет.