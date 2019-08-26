Частные компании могут быть допущены к разработке арктического шельфа только в объёме не более нераспределённых 10% лицензий. Об этом стало известно по итогам совещания вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.
Сейчас на шельфе работают только корпорации «Роснефть» и «Газпром».
По данным неназванного источника, на которого ссылается
Ранее News.ru сообщал, что в правительстве намерены подготовить законопроект, предусматривающий доступ частных инвесторов к освоению арктического шельфа.
Согласно ныне действующему законодательству, разработкой шельфа Арктики могут заниматься компании, в которых доля государства составляет не менее 50%, а также те предприятия, которые имеют соответствующий опыт не менее пяти лет.