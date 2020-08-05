Доставка товаров может подорожать вдвое из-за новых СанПиНов

https://static.news.ru/photo/3833f204-d770-11ea-94a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению, которые сейчас находятся на рассмотрении в Роспотребнадзоре, доставка товаров может подорожать до 600 рублей в среднем, предупредили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Проект СанПиНов предусматривает запрет перевозки бытовой химии в тех же машинах, на которых развозят продовольственные товары. То есть, согласно документу, если покупатель заказал в магазине стиральный порошок и продукты, ему должны доставить заказ по частям в разных автомобилях, пишут «Известия».

Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза, в итоге, стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300–350 рублей. Интернет-компании нацелены на оптимизацию бизнеса и снижение логистических расходов, чтобы удешевить доставку. Это делается в основном за счёт расширения ассортимента, который предлагается покупателям. Сегодня компании осуществляют совместную перевозку пищевых и непищевых продуктов, при этом их прямой контакт исключен — товары отделены не только первичной упаковкой, но и вторичной, а также размещены в автомобиле в разных секциях, — объяснил президент АКИТ Артём Соколов.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, новые требования коснутся перевозки опасной химии, например, агрохимикатов и бытовых средств с содержанием высокоопасных и чрезвычайно опасных веществ.

При совместной перевозке может произойти контаминация, то есть загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьёзным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки, риск нарушения целостности упаковки при транспортировке любыми видами транспорта, даже вручную, многократно увеличивается, — сказали в ведомстве.

Однако в АКИТ ответили, что в проекте СанПиНов ничего не сказано про классы опасности. Пункт 3.1 проекта касается товаров бытовой химии (ТБХ) без конкретики. По информации издания, высокоопасные вещества вообще запрещены для использования в бытовой химии по техрегламенту Таможенного союза.

Как писал NEWS.ru ранее, на российских торговых предприятиях стали чаще изымать из оборота товары из-за несоответствия нужным требованиям. Как отметили эксперты, это может быть связано с ростом числа жалоб от граждан и более плодотворной работой контролирующих органов. В то же время не исключено, что производители стали делать свою продукцию менее качественной.