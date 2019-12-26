https://static.news.ru/photo/4912dd3c-27ea-11ea-8047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что поставки «Аэрофлоту» дополнительной партии из 100 самолётов Sukhoi Superjet (SSJ 100) могут начаться уже в 2019 году.

Планируется обсуждение вопросов, связанных с передачей SSJ 100 «Аэрофлоту». Какое-то количество самолётов мы постараемся передать именно в этом году, — цитирует ТАСС Мантурова.

Сейчас у «Аэрофлота» 49 самолётов SSJ 100. В июне гендиректор авиакомпании Виталий Савельев заявлял о планах взять в лизинг ещё 100 таких самолётов. Планировалось, что поставки будут производиться до 2026 года.

Как писал NEWS.ru, Минпромторг выделит 15 млрд рублей на разработку самолёта Superjet New, который будет максимально собираться из деталей, производимых в РФ. Соответствующий контракт на два года должен быть заключён до 1 января 2020 года. В 2019 году был заключён контракт с Минпромторгом на 3,5 млрд на этап эскизного проекта модификации самолёта Superjet 100 — SSJ New. Контракт на текущий год выполнен своевременно и в полном объёме. 14,867 млрд рублей — это финансирование дальнейших работ в 2020–2021 годах.