Российский банк выпустит ипотечные облигации на 100 млрд рублей

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На ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге ДОМ.РФ и Совкомбанк подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве на рынке ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг. Документ, в частности, предусматривает выпуск ипотечных облигаций, обеспеченных закладными банка и поручительством Института развития в жилищной сфере.

Cтороны планируют провести несколько выпусков ипотечных ценных бумаг, в том числе «зеленых» и социальных, общим объемом до 100 млрд рублей. Кроме того, соглашение закрепляет намерения сторон по развитию рынка ипотечного кредитования и ипотечных облигаций, а также повышению ликвидности и инвестиционной привлекательности таких бондов.

«Секьюритизация ипотечного портфеля на платформе ДОМ.РФ помогает банкам повышать эффективность ипотечного бизнеса, управлять рисками ипотеки и привлекать финансирование для повышения доступности ипотеки для людей. Каждый год к процессу подключаются новые участники. Оценив преимущества этого инструмента, они становятся регулярными оригинаторами ИЦБ ДОМ.РФ. Подписанием меморандума мы закрепляем наши намерения по тесному сотрудничеству в целях обеспечения роста технологичности ипотечной секьюритизации и продвижения повестки устойчивого развития на рынке ипотеки», — отметил финансовый директор ДОМ.РФ Давид Овсепян.

В 2022 году банк реализовал две пилотные сделки секьюритизации ипотечного портфеля в рамках платформы ДОМ.РФ. Объем выпусков ипотечных облигаций составил 6,8 млрд рублей, покрытие было сформировано из электронных закладных.

«Ипотека — это продукт с длинным сроком жизни, поэтому секьюритизация ипотечных закладных через платформу ДОМ.РФ является важным инструментом управления ипотечным портфелем. Активное развитие электронных закладных позволило сделать процесс секьюритизации ипотеки более быстрым и эффективным. Благодарим коллег из ДОМ.РФ за вклад в становление рынка жилищного кредитования и секьюритизации в России», — заявил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.