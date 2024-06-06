«Должны в проруби себя держать?»: Соловьев поспорил с участниками ПМЭФ Владимир Соловьев возмутился желанием экономить во время СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев возмутился желанием экономить во время специальной военной операции на Украине. На Петербургском международном экономическом форуме он подчеркнул, что акцент нужно делать не на том, сколько стоит, например, система противовоздушной обороны, а на том, какие затраты придется понести при повреждении промышленных предприятий, в том числе НПЗ, передает корреспондент NEWS.ru.

Я не понял, почему мы должны все время говорить о сокращении издержек. Послушайте, идет война, с нами воюет экономика, которая не ставит вопросов, откуда взять денег. Нарисуют. Вы должны одновременно решать задачу увеличения выпуска и еще не разогреть экономику — термин, который я не знаю, что значит. Я не понимаю, что такое «не разогрев экономику». Мы моржи? Мы должны что ли все время в проруби себя держать? Если президент ставит задачу расти темпами выше, чем среднемировые, как это можно сделать, не разогревая экономику? То есть бегать не спеша? — отметил Соловьев.

Телеведущий предложил считать «от убытков». По его словам, «какая-нибудь копеечная чушь» может нанести значительные повреждения предприятиям, затраты на восстановление которых несравнимы с теми, что должны быть направлены на защиту.

Государству необходимо, чтоб у него НПЗ не горели. Для этой цели нас волнует не сколько будет стоить система ПВО, потому что затраты, которые причинены какой-нибудь копеечной чушью, не сравнимы с теми, которые должны быть направлены на защиту. Если мы будем говорить: «Нет, вы что-то нам слишком дорогую производите систему по защите»... Давайте считать от убытков, которые могут быть, если мы ее не применим, — резюмировал Соловьев.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Италия намерена передать Украине второй зенитно-ракетный комплекс франко-итальянского производства SAMP-T. При этом он не стал уточнять сроки доставки данной системы противовоздушной обороны.