https://static.news.ru/photo/a936a82c-e9fd-11e9-aeea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Доля рубля в иностранных активах российских банков за второй квартал 2019 года выросла на 0,7 процентного пункта и достигла уровня в 13,4%. Это наиболее высокий показатель с третьего квартала 2014 года, когда доля рубля составляла 16,4%.

По данным ЦБ России, доля доллара в иностранных активах за тот же период увеличилась до 56,3% с 55,5%, а доля евро снизилась на 1,6 процентного пункта — до 23,1%, передаёт « Коммерсант ».

Между тем внешние рублёвые обязательства банковского сектора увеличились во втором квартале с 21,6% до 24,7%, достигнув максимального значения с 2002 года. Доля доллара снизилась до 53,7% с 55,3%, а доля евро — до 14,7% с 16,5%.

Ранее News.ru писал, что «империя» доллара рухнет через 20–30 лет. Расстановка сил на мировой арене меняется, американская валюта теряет свои позиции, всё больше стран стремятся отказаться от неё в попытках создать полностью независимые от США финансовые инструменты.