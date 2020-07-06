Доля россиян с доходом менее 15 тысяч рублей в месяц выросла почти до 45%

https://static.news.ru/photo/51a05b84-c01d-11ea-9970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросло с 38,1% в феврале до 44,6% в июне, следует из результатов проведённого по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» опроса.

Также увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего менее, чем на пять тысяч рублей в месяц, показал июньский опрос СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива». Каждый пятый опрошенный заявил о значительном падении доходов с начала пандемии, а каждый десятый сообщил, что лишился заработка, передаёт РБК.

Уточняется также, что доля россиян, зарабатывающих в месяц больше 15 тысяч рублей, снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне 2020 года, число зарабатывающих более 25 тысяч рублей в месяц снизилось с 36,2% до 27,1%. О доход менее 5 тысяч рублей сообщили 8,1% респондентов, 13% зарабатывают от 25-35 тысяч рублей, 8,5% — 35-50 тысяч рублей, 50-100 тысяч в месяц получают 3,5% опрошенных, более 100 тысяч — 2,1% (ранее 1,8%).

У половины опрошенных — 50,3%- уровень дохода их или членов семьи не изменился с момента начала пандемии, еще у 19,7% сокращение дохода стало значительным, у 16,5% снизился доход отдельных членов их семьи.

Как писал NEWS.ru ранее, бухгалтеры, переводчики, работники сфер IT и продаж могут рассчитывать на высокую оплату своей работы из дома, следует из подготовленного сервисом подбора персонала «Работа.ру» отчёта. Так, главному бухгалтеру на удалёнке в небольшой компании, работающей с b2b-сегментом, готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц.