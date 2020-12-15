Доля просроченных кредитов россиян выросла до 16%

https://static.news.ru/photo/fd24da0c-3ec1-11eb-8614-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Доля просроченных потребительских кредитов (более 30 суток) в РФ увеличилась до 16% (на 2,6 процентного пункта) в октябре по сравнению с началом 2020 года, заявили представители Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данные получены по итогам анализа сообщений от четырёх тысяч финансовых организаций.

В октябре 2019-го показатель составлял 15,4%. При этом статистика октября 2020-го — максимум с начала года, говорится на официальном сайте НБКИ. Больше всего задолжали жители Ставрополья (22,1%), Волгоградской области (20,6%) и Краснодарского края (19,9%). Самые низкие значения в Ханты-Мансийском АО, Якутии и Татарстане.

Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. <...> Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Кроме того, рынок ипотечного кредитования в России оказался «перегрет» до максимума из-за решения властей запустить программу льготной ипотеки в рамках поддержки населения на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов. Фактически заём под 6,5% годовых, спровоцировавший ажиотажный спрос на квадратные метры, стал стимулом для развития отрасли жилищного строительства, отметил он.

Одна из главных ошибок, которую допускают ипотечные заёмщики, — оформление потребительского кредита на первоначальный взнос. И число людей, готовых взять на себя двойную кредитную нагрузку, растёт. Сегодня такую возможность рассматривает каждый четвёртый россиянин. Эксперты предупреждают: многим заёмщикам грозит кредитная кабала, а рынку недвижимости — коллапс. NEWS.ru разбирался, почему заманчива и чем опасна такая рискованная ипотека.