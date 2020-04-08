Доля проблемных кредитов в банках России может увеличиться в два раза

https://static.news.ru/photo/cacfcae6-7985-11ea-bc89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост доли проблемных кредитов с 10% до 20% в российских банках из-за снижения платёжеспособности клиентов на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и обвала нефтяных котировок.

Аналитики по итогам 2019 года изменили прогноз по финансовому сектору РФ со «стабильного» на «негативный». При этом достаточность капитала банков останется в пределах нормы, несмотря на падение доходов, чему способствует торможение кредитования, говорится в сообщении агентства.

Нефтяные котировки 9 марта 2020 года обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Кризис усугубила вспышка COVID-19.

По данным на 8 апреля 2020 года, COVID-19 заразились в мире свыше 1,4 млн человек. Умерли около 82 тысяч, выздоровели почти 302 тысячи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Альфа-Банк перестал выдавать потребительские кредиты работникам отраслей, которые пострадали от коронавирусной инфекции и введённого государством карантина.

Запрет заработал 2 апреля и коснулся сотрудников транспортных компаний, в том числе «Аэрофлота» и РЖД, индустрии спорта, развлечений, здравоохранения, фитнеса, туристических фирм, частных косметологических и негосударственных образовательных организаций, гостиничного и ресторанного бизнеса.