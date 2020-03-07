https://static.news.ru/photo/b685720c-6012-11ea-a834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одобрение кредитного эксперта в 2019 году получили 34% желающих взять потребительский заём против 39% в 2018 году, ипотеку одобрили для 66% заявителей, что на 5% ниже, чем годом ранее.

Общая доля одобренных кредитными организациями заявок снизилась с 41% до 37%, причём больше всего отказов зафиксировано по автокредитам, их стали одобрять на 7% реже, передаёт ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Рост числа отказов связан с ухудшением кредитного профиля заёмщиков и введением дополнительных требований Центробанка, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Полухин.

Персональный кредитный рейтинг (ПКР) влияет, преимущественно, на одобрение крупных кредитов на сумму 100–300 тысяч рублей. Так, кредиты выдали 62% клиентов с ПКР выше 800 баллов, а заявки граждан с ПКР ниже 500 баллов одобрялись менее чем в 20% случаев, рассказали в бюро кредитных историй.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне могут получать уведомления от коллекторов через сайт госуслуг после принятия нового закона в сфере взыскания, проект которого представил Минюст.