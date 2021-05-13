Доля иностранных инвесторов в ОФЗ снизилась после новых санкций США

https://static.news.ru/photo/3908d7d0-b415-11eb-93e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа в апреле текущего года снизилась на 1,4 процентного пункта и составила 18,8%. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Объём вложений сократился на 130 млрд рублей, однако участие иностранных инвесторов на рынке ОФЗ по-прежнему держится на высоких уровнях. Отмечается, что главными покупателями на аукционах ОФЗ в апреле стали системно значимые банки, доля нерезидентов снизилась на 0,5% по сравнению в мартом.

Аналитики полагают, что это связано с последними санкциями США в отношении России, которые коснулись первичного рынка российского госдолга. Так, основные продажи валюты начались именно после новостей о введении очередных ограничений.

15 апреля Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Речь идёт о том, что 12 российских дипломатов будут высланы. Кроме того, меры будут приняты в отношении 12 граждан России, 20 российских организаций.

Кроме физических и юридических лиц вводятся санкции против госдолга России. Это сообщение вызвало снижение курса рубля по отношению к мировым валютам, писал NEWS.ru.