Доля иностранных инвесторов в ОФЗ снизилась после новых санкций США

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа в апреле текущего года снизилась на 1,4 процентного пункта и составила 18,8%. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
Объём вложений
Аналитики полагают, что это связано с последними санкциями США в отношении России, которые коснулись первичного рынка российского госдолга. Так, основные продажи валюты начались именно после новостей о введении очередных ограничений.
15 апреля Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Речь идёт о том, что 12 российских дипломатов будут высланы. Кроме того, меры будут приняты в отношении 12 граждан России, 20 российских организаций.
Кроме физических и юридических лиц вводятся санкции против госдолга России. Это сообщение вызвало снижение курса рубля по отношению к мировым валютам, писал NEWS.ru.