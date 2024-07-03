Доля БРИКС в мировом ВВП побила рекорд Доля БРИКС в мировом ВВП приблизилась к 36%

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Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательской способности по итогам прошлого года достигла 35,7%, сообщает РИА Новости на основании данных Всемирного банка. Годовой рост при этом составил 0,6 процентного пункта.

В то же время удельный вес экономик «Большой семерки» сократился до 29%, что стало минимальным показателем за последние 30 лет, отмечается в сообщении. За год объединение потеряло 0,4 процентного пункта.

Ранее заведующий Центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин отмечал, что авторитет и влияние БРИКС растет. По его словам, изначально заокеанские политики иронизировали над объединением, однако теперь «шутки кончились».

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев объяснял, что плюс БРИКС заключается в том, что участники объединения в состоянии взаимодействовать друг с другом и не навязывать видение происходящего. Эта модель оказалась крайне привлекательной для современного мира в отличие от западной, подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал, что страны БРИКС подавляющим большинством голосов решили взять паузу по вопросу вступления новых членов. Это необходимо для того, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза. Российский министр добавил, что сейчас готовятся категории стран-партнеров, своего рода ступени перед полным членством в объединении.