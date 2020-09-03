Если вдруг доллар рухнет на треть к евро

Доллар может упасть на 36% по отношению к евро уже в течение следующего года. Такой прогноз дал главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдалл. По мнению опрошенных экспертов, слабый доллар нужен сейчас для обеспечения развития американской экономики. Финансисты поделились с NEWS.ru прогнозом курса рубля на фоне падения доллара к евро.

По расчётам заокеанских аналитиков, американская валюта рухнула где-то на 11% от своего пика в текущем году году по сравнению с корзиной основных валют. Ставки хедж-фондов против доллара США достигли самого высокого уровня за десять лет. Более чем треть фондов заявила, что в первом полугодии 2020 года самой большой популярностью среди их клиентов пользовалась ставка на понижение (шорт) на доллар.

Как пояснил Линдалл, в январе курс доллара составлял 1,12 за евро, в сентябре — уже 1,18. В последние недели падение приостановилось, это «хорошая возможность выскочить из доллара», цитирует Reuters слова инвестиционного директора компании по управлению валютными рисками AG Bisset.

Целый ряд аналитиков полагает (их мнение приводит РИА Новости ), что доллар всё же продолжит обесцениваться на фоне падения американской экономики, а также исключительно низких процентных ставок и страхов перед раздуванием бюджетного дефицита из-за программы по смягчению последствий пандемии коронавируса. Так, эксперты Goldman Sachs уверяют, что к 2023 году за евро будут давать уже 1,3 доллара.

Вообще это дискуссионная тема. Есть аналитики, которые целенаправленно ждут ослабления доллара. Это лишь один из прогнозов. Взгляд на доллар, сильно определяется ожиданиями результатов президентских выборов в США. На рынке превалирует такая концепция, что, если победит Джо Байден, то это будет сценарий слабого доллара, потому что мировая экономика вернётся в траекторию глобализации на некоторое время. Если же Дональд Трамп пойдёт на второй срок, это будет сценарий сильного доллара. Поэтому прогноз падения мог быть сделан исходя из политической предпосылки. Наталия Орлова главный экономист Альфа-Банка главный экономист Альфа-Банка

На самом деле, по мнению Орловой, американская валюта достаточно сильно ослабла в последнее время. В пользу этого свидетельствуют разговоры в начале года, что доллар и евро будут на уровне паритета. В любом случае, отмечает эксперт, сценарий ослабления доллара США говорит о том, что роль Соединённых Штатов как ведущей экономики в мире будет уменьшаться.

И даже невзирая на то, что у доллара велик запас прочности, в любом случае, возможное его падение по отношению к евро на треть — это некое размывание статуса. При этом данная ситуация увеличивает шансы на некоторое укрепление рубля. Правда, у России свои определяющие факторы — усиление санкционных рисков и непредсказуемое развитие ситуации вокруг Белоруссии. Есть фундаментальные оценки значения рубля на следующий год, которые отталкиваются от моделей, увязывающих динамику курса рубля с нефтью, с темпами экономического роста, — сказала Орлова.

По её мнению, «на следующий год это интервал 68-78 рублей к доллару США, но если на это накладывать сценарий Линдалла, то это увеличивает вероятность, что курс рубля выразится в интервале 65-70 рублей за американский доллар».

Лично я сомневаюсь, что прогноз Линдалла сбудется. Причём даже в условиях накачивания ликвидности за счёт баланса ФРС. Навряд ли денежная масса настолько вырастет, чтобы определить падение доллара к евро на целую треть. Всё-таки доллар — резервная мировая валюта, и спрос на него всегда есть. Максимум, что может случиться на будущий год — 1,3 за евро. То есть доллар может просесть процентов на 15. Но не больше. Александр Аршавский доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС

По мнению Аршавского, пессимистичные ожидания по поводу падения американской валюты к евро на треть объясняются тем, что для обеспечения развития экономики США требуется достаточно слабый доллар. Ради того, чтобы рос экспорт, политика смягчения курса доллара по отношению к евро вполне может быть развёрнута в будущем году. Второй фактор, который в США могут использовать — снижение доли расчёта в долларах в международных торговых сделках.

Строится это на опасениях, что некоторые страны будут отказываться от взаиморасчётов в долларах (или в так называемом долларовом эквиваленте). Иначе говоря, спрос на доллары может быть снижен за счёт отказа от проведения сделок в них. А это и приведёт его ослаблению американской валюты. Третий фактор — увеличивающийся госдолг США может вызывать опасения у инвесторов. Может возникнуть «бегство» инвесторов от американского госдолга в государственных облигациях (они будут брать их меньше), — отметил Александр Аршавский.

Пока тенденция такова. Доллар повышается, евро снижается на Московской бирже, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. В четверг доллар оказался на 1,7762 рубля выше уровня действующего официального курса, евро — на 1,5131 рубля выше официального курса.