Доллару предрекли падение на треть по отношению к евро

Доллар продолжит падение относительно курса корзины основных валют. По отношению к евро он может упасть на 36%.
Как
Отмечается, что в январе курс доллара составлял 1,12 за один евро, в сентябре — уже 1,18. Кроме того, американская валюта упала примерно на 11% от своего пика в 2020 году по сравнению с корзиной основных валют.
При этом эксперты связывают такое положение с падением экономики США из-за пандемии коронавируса, исключительно низких процентных ставок и риска роста дефицита бюджета из-за программ по смягчению последствий эпидемии.
Как писал NEWS.ru, курс рубля осенью может снизиться по сравнению с текущим уровнем. Летний сезон российская валюта завершила в минусе, потеряв за три месяца более 5% к доллару и 13% к евро. Эксперты объясняют такое ослабление снижением экспорта энергоносителей, а также политикой Банка России, который резко уменьшил размер своей ключевой ставки, а вместе с ней и привлекательность российских бумаг для иностранных инвесторов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен