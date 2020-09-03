Доллару предрекли падение на треть по отношению к евро

https://static.news.ru/photo/ab654036-eddf-11ea-9c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар продолжит падение относительно курса корзины основных валют. По отношению к евро он может упасть на 36%.

Как сообщает Reuters со ссылкой на главного инвестиционного директора компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульфа Линдалла, ставки хедж-фондов против доллара достигли самого высокого уровня за десять лет. При этом больше трети компаний заявили, что будут играть на понижение в ставках на доллар.

Отмечается, что в январе курс доллара составлял 1,12 за один евро, в сентябре — уже 1,18. Кроме того, американская валюта упала примерно на 11% от своего пика в 2020 году по сравнению с корзиной основных валют.

При этом эксперты связывают такое положение с падением экономики США из-за пандемии коронавируса, исключительно низких процентных ставок и риска роста дефицита бюджета из-за программ по смягчению последствий эпидемии.

Как писал NEWS.ru, курс рубля осенью может снизиться по сравнению с текущим уровнем. Летний сезон российская валюта завершила в минусе, потеряв за три месяца более 5% к доллару и 13% к евро. Эксперты объясняют такое ослабление снижением экспорта энергоносителей, а также политикой Банка России, который резко уменьшил размер своей ключевой ставки, а вместе с ней и привлекательность российских бумаг для иностранных инвесторов.