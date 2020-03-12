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Признание Всемирной организацией здравоохранения вспышки нового коронавируса пандемией имеет краткосрочный эффект для мировых рынков. Распространение инфекции не приведёт к долговременному ослаблению рубля, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

Они ждут восстановления стоимости нефти на фоне увеличения спроса в течение полугода. Углеводороды марки Brent могут отыграть обвал и вернуться к $45-50 долларам за баррель. В этом случае, если сохранится низкая инфляция, рубль к осени стабилизируется на уровне 65-66 рублей за доллар, говорится в материале.

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики признали, что компании из РФ единственные в мире готовы работать и конкурировать с саудовскими производителями нефти при цене ниже $20 за баррель. К 12 марта она подешевела до $33,33, и падение продолжается.

По мнению экспертов, нефтяная промышленность России сможет почти безболезненно пережить от нескольких месяцев до, возможно, трёх — пяти лет. Страна обладает развитой транспортной и добывающей инфраструктурой, чтобы поставлять углеводороды по паритетным ценам.

Как сообщал NEWS.ru, газета The Washington Post обвинила Кремль и Саудовскую Аравию в намеренном обвале цен с целью навредить американским добывающим компаниями.