Доллар вырос до 78 рублей впервые с конца января

Курс доллара в начале утренних торгов превысил 78 рублей впервые с 28 января. Это связано с усилением геополитических рисков. Такие данные приводит Московская Биржа.

Курс доллара на момент открытия торгов (07:00 мск) вырос до 78,29 рубля, что стало максимумом с 28 января. Тем не менее, по данным на 09:00 по столичному времени, валюта начала снижение стоимости до 77,14 рубля. Курс евро в то же время вырос до 88,32 рубля.

Падение российской валюты усилилось после того, как ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия и Австралия.

Кроме того, 13 февраля сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на машинах из Донецка. Иностранцы покидают территорию Украины из-за угрозы «российского вторжения». В Донецке отъезд американских специалистов ОБСЕ связывают с началом возможных провокаций украинской стороны.