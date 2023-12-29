Доллар упал ниже 89 рублей впервые за месяц Курс доллара на МосБирже упал ниже 89 рублей впервые с 30 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже опустился ниже 89 рублей, свидетельствуют данные валютных торгов. Это произошло впервые с 30 ноября.

Согласно информации на 11:20 по мск, американская валюта снизилась на 0,41% и зафиксировалась на уровне 88,99 рубля. Спустя несколько минут курс доллара продолжил снижение и оказался на уровне 88,97 рубля. Курс евро торгуется ниже 99 рублей впервые с 20 декабря: он опустился на 1,05% и остановился на отметке в 98,57 рубля. Курс китайской валюты снизился на 0,73% и составил 12,51 рубля.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что доллар на уровне 90 рублей является нормальным курсом для нынешней ситуации. По его мнению, курс рубля в наступающем году будет зависеть от политических и экономических факторов. Он считает, что в целом для экономики невыгодны ни слишком сильное укрепление национальной валюты, ни ее падение.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее предостерег россиян от покупки иностранной валюты в новогодние праздники. По словам экономиста, в этот период может быть очень узкий рынок торгов, который спровоцирует резкие колебания курса. Он подчеркнул, что банки могут резко поднять «маржу» в банкоматах и мобильных приложениях.