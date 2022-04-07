Доллар упал ниже 77 рублей впервые с 23 февраля

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 77 рублей впервые с 23 февраля. Евро также ослабил свои позиции, опустившись ниже 83 рублей, чего не было с 10 февраля.

Так, по данным Мосбиржи, с начала торгов 7 апреля стоимость доллара опустилась до 79,7 рубля, а евро — до 87 рублей. Далее отечественная валюта продолжила укрепляться, и в 10:07 доллар упал до 77,85 рублей, а евро, в свою очередь, снизился до 83,93.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что курс рубля не отражает реального положения дел в экономике РФ. По её мнению, в условиях ограничений операций России и Центробанка в отношении россиян проводить операции с валютой, оценивать ситуацию по стоимости рубля нельзя, так как установленная стоимость не отражает его ценности.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США добиваются такой ситуации, в которой Россия вынуждена будет выбирать между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов. Она подчеркнула, что ресурсы Кремля не безграничны, а значит в условиях санкций наступит время, когда выбирать всё-таки придётся.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что у России достаточно дополнительных средств, чтобы выполнить все обязательства перед Западом, несмотря на запрет оплачивать госдолг из замороженных санкциями резервов.