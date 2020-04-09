Доллар упал ниже 74 рублей на открытии МосБиржи

Доллар резко теряет свои позиции на открытии торгов МосБиржи. В преддверии переговоров стран ОПЕК+ американская валюта опустилась ниже 74 рублей впервые с 17 марта.
Евро снизился до 81 рубля. В то же время фьючерс на нефть марки Brent вырос на 2,65% и составляет 33,71 доллара за баррель.
Руководители Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) встретятся 9 апреля с министрами энергетики России, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), чтобы договориться о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Участники онлайн-конференции надеются отыграть обвал нефтяных цен, писал NEWS.ru.
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