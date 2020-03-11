https://static.news.ru/photo/b1878faa-63b5-11ea-ae1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский доллар стремится закрепить свои позиции на «круглом» уровне в 72 рубля за единицу на фоне дешевеющих углеводородов. 11 марта он уже преодолевал данный показатель во время торгов на Мосбирже.

Стоимость валюты США расчётами «завтра» выросла к 17:30 по Москве на 56 копеек — до 71,96 рубля. Евро прибавил 1,02 рубля — до 81,52 рубля. Стоимость нефти Brent упала на 3% — до 36,11 доллара за баррель.

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции), по предварительной оценке, в январе-феврале потерял 0,3%, в феврале — на 1,8%. Соотношение по сравнению с долларом в феврале снизилось на 3,4% по сравнению с январём, к евро — на 0,8%. Номинальный курс валюты РФ к доллару упал на 3,3%, к евро — на 1,4%.

Чистый вывоз частного капитала из России за два месяца 2020 года уменьшился на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до $12,7 млрд. По итогам января-февраля 2019 года этот показатель равнялся $17,8 млрд.

Результат сложился в основном из-за операций банков по размещению активов за рубежом и сокращению внешних обязательств на фоне снижения объёмов трансграничных финансовых операций в других секторах.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2019 году отток частного капитала из России, по оценке Центробанка, снизился на 57,6% и составил $26,7 млрд против $63 млрд в 2018 году.