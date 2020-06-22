Доллар оказался стабилен к иене на фоне ожидания второй волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/1583c5a8-b458-11ea-b0a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Курс доллара стабилен к японской иене, так как инвесторы сохраняют осторожность из-за опасений, связанных с перспективой возникновения второй волны коронавируса.

Об этом говорят данные торгов. Согласно им, по состоянию на утро 22 июня курс доллара к иене достиг 106,89 иены. На прошлом закрытии торгов он составлял 106,87 иены. Индекс доллара — курс к корзине валют шести основных партнёров США — опускался на 0,13%, до 97,5 пункта.

С начала пандемии коронавируса в мире выявлено более 8,8 млн случаев заболевания. На этом фоне инвесторы сохраняют осторожность, предпочитая безопасные валюты, такие как японская иена. При этом участники торгов делают оптимистичные прогнозы относительно восстановления экономик и продолжения экономической активности.

Мы ожидаем, что на предстоящей неделе валютные рынки останутся зажатыми между восстановлением экономических показателей и опасениями по поводу второй волны инфекций COVID-19, — передаёт РИА Новости слова аналитиков Barclays.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире, сообщения о первых вспышках которого появились 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. За полгода вирусом заразились более 8,8 млн человек по всему миру, более 460 тысяч умерли. Повсеместные карантинные ограничения привели к обрушению нефтяных цен, биржевых котировок и одному из крупнейших экономических кризисов за последние 100 лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во всех жилых микрорайонах Пекина, численность которых превышает 7,1 тысячи, введён «режим военного времени» из-за новой вспышки COVID-19 на крупнейшем сельскохозяйственном оптовом рынке города Синьфади. Власти города признали риск распространения коронавируса высоким.