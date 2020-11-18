Доллар США подорожал до 76,15 рубля на открытии МосБиржи

https://static.news.ru/photo/215133e0-2a3f-11eb-9a14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американского доллара на открытии торгов Московской Биржи вырос на 0,12%, до 76,1475 рубля за единицу. Евро дорожает на 0,55%, до 90,68 рубля, передаёт площадка в 10:00 мск 19 ноября 2020 года. К 10:20 мск валюта США находилась на уровне в 76,1675 рубля (+0,14%), евро торговался на отметке 90,26 рубля (+0,09%).

Январский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне вырос на 0,34% — до $44,49 за баррель, а сорт WTI оценили в $42,02 за «бочку» (+0,02%).

Рынок ценных бумаг в РФ открывается падением индексов. Так, на 10:00 мск индекс МосБиржи терял 0,44%, достигнув 3067,06 пункта, а РТС уменьшился на 0,49%, до 1270,45 пункта. К 10:15 мск индекс МосБиржи торговался на уровне 3059,55 пункта (-0,69%), а РТС — на уровне 1265,76 пункта (-0,86%).

За последний год курс рубля к доллару и евро упал практически на 25% и 30% соответственно. Сбережения тех, кто хранил их в рублях, заметно обесценились. Девальвация национальной валюты уже отразилась и ещё скажется на росте цен. Представители государственных органов и крупных корпораций советуют россиянам не обращать внимания на снижение стоимости рубля, в то время как эксперты прогнозируют его дальнейшее падение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что промышленное производство в РФ ускорило спад в октябре 2020-го до 5,9% в годовом выражении после снижения на 3,6% в сентябре, передаёт Росстат. Ведомство отмечает, что в январе — октябре 2020-го по сравнению с январём — октябрём 2019-го снижение показателей составило 3,1%. По сравнению с сентябрём текущего года в октябре зафиксирован рост показателя на 3,8%.