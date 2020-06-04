Доллар снизился на открытии торгов Московской биржи

https://static.news.ru/photo/fb970d04-a704-11ea-aec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,04% и составил 68,86 рублей. Таковы данные торговой площадки на 10:00 мск 5 июня.

Европейская валюта подешевела на 0,1%. Её стоимость опустилась до 78,3 рубля.

По состоянию на 10:20 мск доллар продолжил падение и торговался на уровне 68,65 рубля (-0,7%). В свою очередь евро опустился ещё на 0,5% до 78,01 рубля.

Биржевые индексы также показали рост. Индекс Мосбиржи прибавил 0,5% и достиг отметки 2780,32 пункта, индекс РТС увеличился до 1266,42 пункта.

Рубль растёт вслед за нефтяными котировками. Как писал NEWS.ru, мировые цены на нефть вновь пошли в рост на фоне ожиданий инвесторами информации о встрече ОПЕК+. Согласно данным торгов на 07:45 мск, августовские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,55% и составили $40,21 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,24% — до $37,5 за баррель.

В прошлый раз цена на нефть Brent преодолела 40-долларовую планку 3 июня.