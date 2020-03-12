https://static.news.ru/photo/975ea9b4-64fb-11ea-9cbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс доллара во время торгов на МосБирже 13 марта 2020 года резко потерял 82 копейки. Стоимость американской валюты составила 74,03 рубля за единицу.

Накануне, 12 марта, индекс МосБиржи потерял 8,28% и составил 2286,40 пункта. Индекс РСТ снизился на 11,03%, достигнув отметки в 1280,58 пункта.

Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) проходят при рекордном за последние 20 лет падении индексов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, к 10:10 по местному времени (04:10 мск) 13 марта опустился на 9,15%, до отметки 16 861,42.

Американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 обрушились на 9-12% по итогам торгов 12 марта. Это рекордный обвал с «чёрного понедельника» 1987 года.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 опустился на 10,87%, что также стало антирекордом последних 33 лет. Эксперты связали падение с опасениями от влияния коронавируса на мировую экономику.

Как писал NEWS.ru, глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин признал значимым отличием начавшегося кризиса от событий 2008 года то, что тогда мировой экономике помогло бурное развитие Китая, который теперь сильнее других пострадал от коронавируса. Чиновник предположил, что рост мировой экономики может остановиться в 2020-м.