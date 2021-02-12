Доллар резко подорожал и закрепился выше 74 рублей

https://static.news.ru/photo/245cf78c-6d19-11eb-923b-96000091f725_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Курс доллара США резко подорожал и закрепился выше 74 рублей во время торгов 12 февраля 2021 года. Американская валюта расчётами «завтра» на 12:24 оценивалась в 74,29 рубля, прибавив 69 копеек.

Курс евро увеличился на 58 копеек — до 89,94 рубля, передаёт МосБиржа. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1%, до $60,6 за баррель. Индекс площадки по данным на 13:01 мск — 3374,93 (-1,18%), РТС — 1431,13 (-2,07%).

Накануне эксперт по личному финансовому планированию, член Ассоциации независимых финансовых консультантов Илья Зинин заявил, что самое первое, что не нужно делать в случае резкого снижения курса российской валюты, это паниковать и бездумно скупать доллары. По словам эксперта, валюту в принципе нужно подкупать регулярно, тогда не будет никаких проблем и хаоса из-за происходящих скачков курса.

По прогнозу директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максима Тимошенко, вероятные санкции со стороны США в феврале будут давить на рубль, поэтому его стоимость по отношению к доллару может варьироваться от 73 до 78 рублей, а к евро — от 88 до 94 рублей. В прошлом месяце курс национальной валюты слабел за счёт возобновившейся санкционной риторики, писал NEWS.ru.