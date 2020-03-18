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Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся до 80,01 рубля. Рост составил 6% к уровню закрытия предыдущих торгов. В последний раз американская валюта находилась на этом уровне в феврале 2016 года.

Курс евро сейчас составляет 86,87 рубля (+4,8%).

Стоимость нефти обваливается на 9,4% — до $26 за баррель по марке Brent.

Как писал NEWS.ru, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что девальвация рубля больше всего ударит по кошелькам россиян. Основные причины, по которым рубль теряет свою стоимость, как отметила эксперт, не меняются уже почти месяц. Речь идёт о пандемии коронавируса, которая спровоцировала карантинные меры, а также о провале цен на нефть к новым минимумам.