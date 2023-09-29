Доллар поднялся выше 98 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара в ходе торгов на МосБирже превысил 98 рублей, об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Доллар достигал отметки в 98,25 рублей.

К 13:55 курс американской валюты немного снизился — до 97,86 рублей. В тоже самое время курс евро зафиксировался на отметке в 103,82 рубля.

Глава ВТБ Андрей Костин на XX Международном банковском форуме отметил, что при введении предложенной главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым «мембраны» будет два курса рубля. По его словам, которые приводят РИА Новости, в таком случае по одному курсу доллар будет стоить 150 рублей, а по второму — 250 рублей.

Как сообщалось ранее, Центробанк России снял с обычных банков ограничения по торговле иностранной валютой. Теперь они могут продавать клиентам старые запасы. По мнению аналитиков, такое решение свидетельствует об отсутствии дефицита долларов и евро.

Незадолго до этого Центробанк продлил на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие иностранной валюты в России. В пресс-релизе регулятора отмечается, что иностранные деньги смогут обналичить только те россияне, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года. Максимальная сумма для снятия — $10 тысяч. Остальные смогут обналичить деньги лишь в российских рублях.