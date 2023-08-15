Доллар начал стремительно падать Доллар откатился до 92,6 рублей при открытии торгов на МосБирже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость американского доллара при открытии торгов на МосБирже утром 15 августа опустилась до 92,6 рублей, следует из данных торгов. При этом курс евро максимально падал до отметки 103,75 рубля.

По данным на 07:09 мск доллар частично восстановил свои позиции, поднявшись до 97,16 рублей за условную единицу. Что касается евро, он вырос до 105,96 рубля.

14 августа курс доллара на Московской Бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей, составив 100,33 рубля. Евро же вырос до 110,21 рубля.

После этого Банк России анонсировал проведение внеочередного заседания совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки. После этого заявления курс доллара упал ниже отметки в 100 рублей.

Банк России ранее сообщал, что не видит угроз для финансовой стабильности на фоне того, как стоимость национальной валюты продолжает снижаться. По данным представителей ЦБ, ситуация связана с несколькими факторами, в том числе с сокращением стоимостных объемов экспорта и активным ростом внутреннего спроса. В регуляторе заверили, что действия в рамках денежно-кредитной политики призваны удержать ситуацию под контролем, а также стабилизировать инфляцию на уровне 4%.