Доллар опустился ниже 68 рублей на бирже

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Американская национальная валюта опустилась ниже 68 рублей, следует из данных МосБиржи. это произошло впервые с 26 декабря 2022 года.

В то же время евро опустился до уровня 73 рублей. Такие данные зафиксированы впервые с 30 декабря 2022 года. Кроме того, курс юаня опустился ниже отметки в 10 рублей впервые с 3 января.

Таким образом, курс доллара расчетами «завтра» на 10:27 мск снижается на 82 копейки, до 67,91 рубля, юаня — на 7 копеек, до до 9,99 рублей, а евро — на 1,03 рубля, то есть до 72,97 рубля.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец полагает, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году.

При этом аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением после новогодних праздников. В течение всего 2023 года, по его словам, сильных колебаний национальной валюты ожидать не стоит.