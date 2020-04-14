Доллар на открытии торгов МосБиржи упал до 73,36 рубля

https://static.news.ru/photo/b2e320c2-7e21-11ea-b6f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На открытии торгов МосБиржи 14 апреля курс доллара по отношению к рублю снизился до отметки в 73,36 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск.

Курс доллара снизился на 0,34%. Европейская валюта также опустилась. Курс евро 14 апреля снизился до 80,2 рубля — на 0,16%.

Затем, по состоянию на 10:06 мск, американская валюта ускорила снижение. Её показатели находились на отметке в 73,13 рубля. Курс евро в свою очередь понизился до 79,95 рубля.

Как ранее писал NEWS.ru, Центробанк установил на 14 апреля официальный курс доллара на уровне 73,5245 рубля. Это на 22,7 копейки ниже предыдущего показателя.

Курс евро по сравнению с показателем на понедельник также снизился на 19,7 копейки — до 80,5387 рубля.