Доллар на МосБирже упал ниже 90 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость доллара на Московской Бирже упала ниже 90 рублей, следует из данных торговой площадки. Это произошло впервые с 1 декабря.

Так, в 14:25 мск американская валюта торговалась на уровне 89,95 рубля. Снижение с момента открытия биржи составило 74 копейки. При этом максимальная цена за доллар 12 декабря на площадке составила 90,84 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев объяснил, что высокий спрос на валюту в ноябре связан с привычкой россиян покупать доллары и евро в ситуациях, когда рынок колеблется. Однако, по его словам, не стоит спешить с их приобретением, валюта может еще подешеветь. Он назвал тенденцию обзаводиться зарубежными денежными знаками исторически сложившейся.

До этого глава ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что возврат доллара к 100 рублям до конца года маловероятен. По мнению банкира, американская валюта будет «плавать» в районе 90 рублей за единицу. Такого же мнения придерживается кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица — по его прогнозам, курс доллара и евро в декабре будет колебаться в пределах отметок в 90 рублей и 98 рублей соответственно.