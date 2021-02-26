Доллар на МосБирже подешевел до 74,64 рубля за единицу

https://static.news.ru/photo/25baa8fe-7818-11eb-b14d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость американского доллара на открытии торгов МосБиржи упала на 0,15%, достигнув отметки в 74,6375 рубля за единицу, евро снижается на 0,25%, до 90,725 рубля, свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск 26 февраля 2021 года.

К 10:23 мск подобная динамика набрала обороты, валюта США находилась на уровне 74,4625 рубля (-0,38%), евро терял 0,57% — до 90,4375 рубля (-0,57%).

Российский рынок ценных бумаг также начал сессию снижением индексов на бирже. Например, по информации на 10:00 мск, МосБиржа опустилась на 1,62%, достигнув 3354,45 пункта, а индекс РТС упал на 2,51%, до 1414,05 пункта. К 10:09 мск индекс МосБиржи находился на отметке 3345,4 пункта (-1,89%), индекс РТС — на уровне 1413,34 пункта (-2,56%). Цена на апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 1,14% — до $66,12 за баррель. Смесь сорта WTI дешевеет на 1,2% и торгуется на уровне $62,77 за «бочку».

Утренние торги 26 февраля 2021 года на российских рынках ценных бумаг стартовали с падения котировок blue chips из-за отката вниз стоимости нефти, увеличения доходности государственных облигаций Соединённых Штатов Америки и опасения разгона инфляции во всём мире.

Накануне стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила отметку января 2020 года. Её цена с поставкой в апреле выросла на 2,8% и достигла $67,2 за баррель. Такой показатель был зафиксирован торговой площадкой в 18:39 мск. В последний раз цена Brent превышала отметку $67 за баррель в январе 2020 года.

Ранее аналитики Bank of America обновили свой прогноз, согласно которому в ближайшие несколько лет Brent может вырасти до $100 за баррель. Экономисты полагают, что уже в II квартале 2021 года она на некоторое время может «пощупать» отметку в $70, писал NEWS.ru.