Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю

https://static.news.ru/photo/840fb2fe-c022-11ea-af96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся на до 71,95 рублей (+0,17%), курс евро — до 81,3 рублей (+0,08%). Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,21%, индекс РТС — на 0,5%.

При этом, на открытии торгов 6 июля курс евро и доллара падал, а фондовый рынок в России открылся с роста биржевых индексов.

Цены на нефть утром 7 июля коррекционно снижаются после роста в ходе торгов предыдущего дня. Так, цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,42% — до 42,92 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,37% — до 40,48 доллара за баррель.

3 июля цены на топливо стали снижаться, так как быстрый рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в США стал причиной опасений трейдеров за перспективы спроса. По мнению экспертов, рост цен на нефть будет сдерживаться, пока существует риск введения новых ограничений из-за коронавируса, писал NEWS.ru.