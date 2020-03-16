https://static.news.ru/photo/fc4d9cb8-6758-11ea-bfc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Курс доллара на открытии торгов МосБиржи в понедельник, 16 марта, вырос до 73,99 рубля — на 1,4 рубля.

Евро вырос до 81,5 рубля — на 77 копеек.

Страны — члены ОПЕК и страны, которые не входят в картель, 6 марта не договорились о продлении соглашения о сокращении уровня добычи нефти (ОПЕК+) после марта 2020 года, напоминает RNS .

Как ранее писал NEWS.ru, пандемия коронавируса нового типа и обвал курса рубля могут привлечь новых путешественников на курорты РФ. Представители российской туристической сферы ожидают, что соотечественники, отказавшиеся от поездки за границу, обратят внимание на внутренние направления.