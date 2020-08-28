Доллар и евро выросли на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/12ddb6e4-eb5b-11ea-9296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи 31 августа, курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,31%, курс евро — на 0,42%.

По данным торгов на 10:00, курс доллара поднялся до 74,24 рубля, курс евро — до 88,42 рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 0,43%, до 2993,02 пункта, индекс РТС — на 0,67%, до 1274,05 пункта.

Как писал NEWS.ru, мировые цены на нефть начали расти 31 августа на фоне ослабления доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов по состоянию на 08:10 мск на североморское топливо марки Brent достигла отметки в 46,07 доллара за баррель, продемонстрировав рост на 0,57%. Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI выросла до 43,12 доллара за баррель (+0,35%). На прошлой неделе сообщалось, что цены на нефть могут вырасти до $47 за баррель из-за приближения урагана «Лаура» к американскому берегу Мексиканского залива. Стихия угрожает штатам Луизиана и Техас, где расположены главные нефтеперерабатывающие предприятия США.