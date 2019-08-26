https://static.news.ru/photo/5340fc14-c89d-11e9-861a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курс американской валюты к рублю на открытии торгов Московской Биржи вырос на 11 копеек и составил 66,18 рубля.

Курс евро поднялся до 73,47 рубля, продемонстрировав рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек.

Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,1% и составил 2655,6 пункта. Индекс РТС снизился на 0,24%, до 1265,21 пункта, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что российский рубль начал укрепляться на фоне роста цен на нефть. По прогнозам экспертов, отечественная валюта в ближайшее время будет находиться в диапазоне 65,5–66,8 рубля к доллару и 72,5–73,5 рубля к евро.