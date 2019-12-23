https://static.news.ru/photo/cc40cdf0-2627-11ea-bb78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар и евро слегка дешевеют на МосБирже во вторник, 24 декабря. Рубль повышается к бивалютной корзине на форе роста нефти.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 62,25-62,31 рубля за $1. Курс доллар после первой минуты торгов составил 62,25 рубля.

Евро подешевел до 69,03 рубля.

Как ранее писал NEWS.ru, жители России стали закупать доллары и евро. Эксперты отмечают, что такая тенденция возникла на фоне укрепления национальной валюты перед праздниками.