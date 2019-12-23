Доллар и евро слегка дешевеют на МосБирже во вторник, 24 декабря. Рубль повышается к бивалютной корзине на форе роста нефти.
Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 62,25-62,31 рубля за $1. Курс доллар после первой минуты торгов составил 62,25 рубля.
Евро подешевел до 69,03 рубля.
Как ранее писал NEWS.ru, жители России стали закупать доллары и евро. Эксперты отмечают, что такая тенденция возникла на фоне укрепления национальной валюты перед праздниками.
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