https://static.news.ru/photo/9632ed46-61d3-11ea-b758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обменные пункты Владивостока пока не испытывают дефицита валют, доллар в Приморье продаётся за 75 рублей и выше.

Некоторые обменные пункты в городе не работают 9 марта из-за продолжающихся в России выходных. В оперкассе Саммит Банка сообщили, что сейчас за один доллар просят 75,5 рублей, нехватки наличности нет. В банке «Приморье» доллар торгуется по 75,05 рубля, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, курсы доллара и евро по отношению к рублю значительно выросли 9 марта на международном валютном рынке после падения цен на нефть на треть.