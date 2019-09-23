https://static.news.ru/photo/e0587926-de99-11e9-a81d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курс доллара к основным мировым валютам растёт благодаря заявлению министра финансов США Стивена Мнучина о сроках возобновления переговоров с Китаем.

В 8:13 курс евро к доллару падал до $1,0989 за евро. Курс доллара к иене рос до 107,61 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров США) увеличивался на 0,07%, достигая отметки в 98,67 пункта.

Несмотря на оптимизм по переговорам Вашингтона и Пекина инвесторы сохраняют осторожность из-за неопределённости в торговле.

По мнению старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти, курс доллара растёт «скорее по умолчанию».

Я думаю, что валютные рынки всё больше ожидают, что торговые противоречия США и Китая будут затягиваться, думаю, оптимизм развеялся, — рассказал он.

Эксперт пояснил, что объём торгов снижен, так как сейчас инвесторы ждут очередных новостей, передаёт Reuters .

Ранее News.ru писал, что курс евро к доллару продолжал падать 23 сентября на фоне роста опасений по замедлению экономики еврозоны после публикации внутренней статистики.