Долги россиян за отопление выросли до 209 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/23ef07ae-6daa-11eb-b013-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дебиторская задолженность россиян за потреблённую тепловую энергию за 2020 год выросла на 8% год к году, или на 15,5 млрд рублей. Суммарно долги превысили 209 млрд рублей.

Об этом сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что, по мнению экспертов, отопительный сезон 2021 года будет оплачен на уровне предыдущих лет, поскольку с 1 января закончился мораторий на штрафы за просрочку платежей и их динамика улучшилась.

Кроме моратория на рост задолженности повлияло снижение доходов у населения. Такое мнение высказал аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Денис Красновский.

Энергокомпании закрывали офисы и перевели платежи в онлайн, что стало препятствием для некоторых категорий граждан. Кроме того, у населения сократились доходы, некоторые вовсе теряли работу, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отмена моратория на взыскание пеней и штрафов по платежам за ЖКУ и правовая неопределённость могут обернуться серьёзными проблемами для должников. Об этом заявила NEWS.ru специалист в области ЖКХ, директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева. По словам эксперта, людям до сих пор не объяснили, каким образом им в 2021 году придётся оплачивать накопившиеся за время действия моратория долги.