Долги россиян за отопление выросли до 209 млрд рублей

Дебиторская задолженность россиян за потреблённую тепловую энергию за 2020 год выросла на 8% год к году, или на 15,5 млрд рублей. Суммарно долги превысили 209 млрд рублей.
Об этом
Кроме моратория на рост задолженности повлияло снижение доходов у населения. Такое мнение высказал аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Денис Красновский.
Энергокомпании закрывали офисы и перевели платежи в онлайн, что стало препятствием для некоторых категорий граждан. Кроме того, у населения сократились доходы, некоторые вовсе теряли работу, — пояснил он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что отмена моратория на взыскание пеней и штрафов по платежам за ЖКУ и правовая неопределённость могут обернуться серьёзными проблемами для должников. Об этом заявила NEWS.ru специалист в области ЖКХ, директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева. По словам эксперта, людям до сих пор не объяснили, каким образом им в 2021 году придётся оплачивать накопившиеся за время действия моратория долги.