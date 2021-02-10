Долги россиян за электроэнергию выросли до 67 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/576e5e80-6c34-11eb-8975-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задолженность россиян на розничном рынке электроэнергии в 2020 году увеличилась на 12 млрд рублей по сравнению с показателем предыдущего года, и составила 66,6 млрд рублей.

Граждане России стали оплачивать энергоресурсы меньше на 1,7%. Эти цифры приводятся в презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова, сообщает РИА Новости.

Население сформировало 23% от общих долгов, которые на конец 2020 года составляли 287 млрд рублей. На долю непромышленных потребителей пришлось 54% долгов, а промышленности — 18%.

Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в конце января 2021 года составляла 74,15 млрд рублей с НДС. Увеличение по сравнению с показателем на начало 2020 года составило 1,5%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём задолженности граждан России по ипотечным кредитам в декабре 2020 года вырос более чем на 1,5% и превысил 9 трлн рублей. За весь прошлый год показатель вырос на 21,4%. В общем банковском портфеле по итогам года доля просроченных ипотечных кредитов составляет 0,85%.