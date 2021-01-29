Долги россиян по ипотеке превысили 9 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/ae12680a-6255-11eb-b998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём задолженности граждан России по ипотечным кредитам в декабре 2020 года вырос более чем на полтора процента и превысил 9 трлн рублей. За весь прошлый год показатель вырос на 21,4%.

В общем банковском портфеле по итогам года доля просроченных ипотечных кредитов составляет 0,85%.

В 2020-м банки выдали свыше 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму почти 4,3 трлн рублей. Это более чем на треть выше показателя 2019 года.

Средняя ставка по ипотеке в декабре снизилась на 0,02% процентного пункта — до 7,36%. При этом средний срок кредитования составил более 18 лет, сообщается на сайте Центробанка России.

Ранее NEWS.ru писал, что льготная ипотека в России может быть продлена до конца 2021 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что спрос на неё приобретает ажиотажный характер, поэтому в некоторых регионах неоправданно взлетели цены на жильё. Она заявила, что во избежание образования «пузыря» программу необходимо вовремя свернуть.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября, однако позже её продлили до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по ней составляет 12 млн рублей для столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для других регионов. Первоначальный взнос — 15%.