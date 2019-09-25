https://static.news.ru/photo/75e4fd62-dfb1-11e9-8cb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства не досчитались 1294 трлн рублей, которые им не оплатили потребители услуг. Это и рядовые граждане, и юридические лица, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Данные о финансовой ситуации в отрасли он обнародовал на совещании правительства.

Долги населения составляют порядка 800 млрд рублей. Бюджетные организации задолжали 60 млрд, промышленные и прочие предприятия — 434 млрд рублей, — цитирует Якушева РИА Новости .

По данным Минстроя, ситуация с конца прошлого года не улучшилась. На конец ноября 2018 года общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями составляла 1,238 трлн рублей, из которых 750 млрд не доплатили рядовые потребители.

Ранее, как писал News.ru, стали известны регионы с наибольшей платой за услуги ЖКХ. Как оказалось, самую большую долю (до 15%) семейного бюджета на жилищно-коммунальные услуги тратят жители Камчатского края и Магаданской области. В денежном эквиваленте это составляет более 9,7 тысячи рублей в месяц.