https://static.news.ru/photo/c96a642a-3cb5-11ea-bb54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Идею передачи права на взыскание задолженности за услуги ЖКХ коллекторским агентствам обсудили на заседании рабочей группы, занимающейся разработкой законопроекта о порядке взыскания долгов с россиян.

Источник, знакомый с ходом обсуждений, рассказал, что вопрос по взысканию долгов за услуги ЖКХ внесли в документ отдельной статьёй. Подразумевается, что взыскивать такие задолженности смогут сотрудники профессиональных коллекторских агентств, при этом досудебный порядок возврата будет необязательным, пишет «Коммерсант».

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, принявший участие во встрече рабочей группы, сообщил изданию, что никаких решений по тексту в ходе обсуждений принято не было и от дальнейших комментариев отказался.

В изначальном варианте законопроекта Минюста предполагалось, что работать с долгами по ЖКХ смогут только управляющие организации, товарищества собственников жилья, кооперативы или операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и только после проведения досудебных переговоров с допустившими возникновение задолженности жильцами.

Как писал NEWS.ru ранее, депутаты Сергей Вострецов из «Единой России» и Юрий Волков из ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который фактически запрещает деятельность коллекторских агентств в России.