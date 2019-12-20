https://static.news.ru/photo/23a17298-2402-11ea-8313-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Долговые обязательства Украины по еврооблигациям на сумму $3 млрд не включили в договор по транзиту газа. Этот пункт рассмотрят отдельно, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

У нас много сложных вопросов, но это всё-таки разные долги. Там государственный долг, здесь — долг компаний, коммерческий. У нас есть претензии к «Нафтогазу Украины», к правительству Украины, у них есть претензии, которые ещё не рассмотрены, — цитирует политика «Интерфакс».

Он добавил, что вопросы специально развели, чтобы быстрее достигнуть соглашений.

21 декабря текущего года Украина опубликовала протокол встречи представителей Евросоюза, Украины и России по газу.

Согласно договорённостям сторон, российская и украинская компании могут продлить транзит газа на 2025–2034 годы. Кроме того, Киев обязуется снять аресты со всех активов и денежных средств «Газпрома». Также документ предусматривает отказ «Нафтогаза» от возможных будущих исков по контрактам от 2009 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.

Действующее соглашение на поставку и транзит российского голубого топлива истекает в конце года. По евронормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Новый контракт «Газпром» сможет заключить с независимым оператором. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 18 декабря сообщил, что сертификация новой компании для перезаключения сделки должна завершиться 26 декабря.